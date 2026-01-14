Tennista esulta per la vittoria ma dimentica il super tie break | viene rimontato ed eliminato
Durante le qualificazioni agli Australian Open, Sebastian Ofner ha vissuto un rapido cambio di fortuna: dopo aver festeggiato una vittoria, ha dimenticato il super tie break, venendo rimontato e successivamente eliminato. Un episodio che evidenzia quanto nel tennis sia importante mantenere concentrazione fino all'ultimo punto, anche in momenti di grande entusiasmo.
Dalla gioia alla sconfitta in una manciata di secondi. Un "passo" breve, anzi brevissimo, per il tennista Sebastian Ofner, protagonista di una beffa durante l'ultimo turno delle qualificazioni agli Australian Open. Durante il match avvenuto a Melbourne contro lo statunitense Nishesh Basavareddy. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Conegliano, che battaglia alla prima in Champions: Zeren rimontato e ko al tie-break
Leggi anche: Superlega, Verona super: Perugia si arrende al tie break ma resta in vetta. Piacenza ferma la Lube
Uno di quei casi in cui un tennista esulta troppo presto e poi perde, alle qualificazioni degli Australian Open x.com
Avanza senza patemi Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Hobart, in Australia. La tennista Azzurra supera la giapponese Shimizu con il punteggio di 6-3; 6-4; in poco più di un'ora di gioco. Adesso i giochi si fanno più seri e agli ottavi di finale si troverà dava facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.