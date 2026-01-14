Tennista esulta per la vittoria ma dimentica il super tie break | viene rimontato ed eliminato

14 gen 2026

Durante le qualificazioni agli Australian Open, Sebastian Ofner ha vissuto un rapido cambio di fortuna: dopo aver festeggiato una vittoria, ha dimenticato il super tie break, venendo rimontato e successivamente eliminato. Un episodio che evidenzia quanto nel tennis sia importante mantenere concentrazione fino all'ultimo punto, anche in momenti di grande entusiasmo.

Dalla gioia alla sconfitta in una manciata di secondi. Un "passo" breve, anzi brevissimo, per il tennista Sebastian Ofner, protagonista di una beffa durante l'ultimo turno delle qualificazioni agli Australian Open. Durante il match avvenuto a Melbourne contro lo statunitense Nishesh Basavareddy. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

