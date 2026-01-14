Tennista esulta per la vittoria ma dimentica il super tie break | viene rimontato ed eliminato

Durante le qualificazioni agli Australian Open, Sebastian Ofner ha vissuto un rapido cambio di fortuna: dopo aver festeggiato una vittoria, ha dimenticato il super tie break, venendo rimontato e successivamente eliminato. Un episodio che evidenzia quanto nel tennis sia importante mantenere concentrazione fino all'ultimo punto, anche in momenti di grande entusiasmo.

