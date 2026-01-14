tennis sinner battuto da un dilettante

Nel mondo del tennis, anche i dilettanti possono vivere momenti di soddisfazione inattesi. Con il torneo Million Dollar 1 Point Slam, il confronto tra giocatori di diverso livello diventa una possibilità concreta, offrendo l’opportunità a chi gioca per passione di sorprendere e, talvolta, di battere un campione. Un esempio di come lo sport possa regalare emozioni autentiche e accessibili a tutti.

Il tennis può regalare anche sorprese e gioie inaspettate a persone “normali”. Con il Million Dollar 1 Point Slam anche a chi pratica per piacere personale il tennis può capitare di battere un campione. Fosse anche realizzando un solo punto. Jannik Sinner è stato battuto da un dilettante alla Rod Laver Arena di Melbourne. Tuttavia si tratta soltanto di un torneo esibizione. A sorpresa l’azzurro Jordan Smith ha eliminato il campione altoatesino agli ottavi. Smith é un tennista dilettante del New South Wales che ha anche clamorosamente vinto la finale, e un milione di dollari australiani, contro Joanna Garland, numero 117 del ranking WTA. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

