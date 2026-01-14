Tennis il dilettante Smith batte Sinner e vince il Million 1 Point

Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, il dilettante Jordan Smith ha sorprendentemente vinto il torneo Million Dollar 1 Point, battendo Jannik Sinner agli ottavi. Un risultato inatteso che ha portato Smith a conquistare il premio di un milione di dollari australiani. La vittoria ha attirato l’attenzione sul torneo e sulla sfida tra professionisti e dilettanti nel mondo del tennis.

Roma, 14 gen. (askanews) – Clamoroso sulla Rod Laver Arena di Melbourne, dove a portarsi a casa il milione di dollari australiani (circa 570mila euro) è il dilettante Jordan Smith, che agli ottavi del Million Dollar 1 Point Slam aveva eliminato Jannik Sinner che aveva sbagliato la battuta, i professionisti avevano una sola chance di battuta. Fuori anche Alcaraz contro la greca Sakkari. "Non ho parole Proverò a investire quei soldi perché il mio desiderio è comprare una casa. Ero felice dopo la prima vittoria, ma così è davvero un'esperienza incredibile!", le parole dell'australiano vincitore del torneo.

Chi è Jordan Smith, il dilettante australiano che ha battuto Jannik Sinner e vinto un milione di dollari australiani al 1 Point Slam - Jordan Smith ha vinto un milione di dollari mettendo in fila alcuni tra i più grandi professionisti, tra cui anche Jannik Sinner. eurosport.it

Sinner eliminato da un tennista dilettante https://mdst.it/4jE85rz #SportMediaset facebook

JORDAN SMITH VINCE IL Il dilettante australiano firma l'impresa della vita e, dopo aver eliminato anche Jannik Sinner, trionfa in finale contro Joanna Garland, numero 117 del ranking WTA #Tennis #AusOpen #AO2026 #Smith x.com

