Tennis il dilettante Smith batte Sinner e vince il Million 1 Point

Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, il dilettante Jordan Smith ha sorprendentemente vinto il torneo Million Dollar 1 Point, battendo Jannik Sinner agli ottavi. Un risultato inatteso che ha portato Smith a conquistare il premio di un milione di dollari australiani. La vittoria ha attirato l’attenzione sul torneo e sulla sfida tra professionisti e dilettanti nel mondo del tennis.

Roma, 14 gen. (askanews) – Clamoroso sulla Rod Laver Arena di Melbourne, dove a portarsi a casa il milione di dollari australiani (circa 570mila euro) è il dilettante Jordan Smith, che agli ottavi del Million Dollar 1 Point Slam aveva eliminato Jannik Sinner che aveva sbagliato la battuta, i professionisti avevano una sola chance di battuta. Fuori anche Alcaraz contro la greca Sakkari. “Non ho parole Proverò a investire quei soldi perché il mio desiderio è comprare una casa. Ero felice dopo la prima vittoria, ma così è davvero un’esperienza incredibile!”, le parole dell’australiano vincitore del torneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

