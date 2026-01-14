Sull’arena degli Australian Open di Melbourne, Giulio Zeppieri ottiene una nuova vittoria battendo l’americano Holt in tre set. La partita, durata due ore e 27 minuti su un campo veloce, testimonia la qualità e la tenacia del giovane tennista italiano. Un risultato importante per il suo percorso nel torneo, che conferma il suo crescente livello nel circuito internazionale.

Una battaglia. Vera. Durata due ore e 27 minuti che, su un campo veloce come quello degli Australian Open di Melbourne, sono tanto tempo. Tanto ha dovuto sudare Giulio Zeppieri, il tennista di Latina che supera anche il secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale del primo torneo del Grande Slam della stagione 2026. Tre set combattuti contro l'americano Holt dove, alla fine, hanno fatto la differenza pochi, pochissimi punti. Primo set che vive sull'equilibrio. Il servizio funziona bene su entrambi i versanti del campo (alla fine saranno 13 gli ace di Giulio, contro i nove dell'americano) tanto che per decidere la partita si arriva al tie break.

© Dayitalianews.com - Tennis, Australian Open: altra vittoria per Zeppieri, che supera l’americano Holt in tre set

