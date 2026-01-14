Tennis | allarme Musetti in Australia bene Berrettini
Nel torneo australiano, Musetti affronta un momento di incertezza che preoccupa gli appassionati. Nel frattempo, Berrettini si avvicina al suo ritorno tra i migliori, suscitando interesse e aspettative. La stagione tennistica si apre con sfide e speranze per i giocatori italiani, in un contesto di crescente attenzione internazionale.
Tennis, Musetti tiene tutti con il fiato sospeso. C’è attesa per Berrettini e per il suo ritorno tra i grandi in questa nuova stagione. Tennis, non solo Sinner: le ultime su Musetti e Berrettini Giornata dai due volti per il tennis azzurro in Australia, dove Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini hanno vissuto sensazioni opposte durante . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: È la Coppa Davis del riscatto di Berrettini e della consacrazione di Cobolli: l’Italia del tennis è sul tetto del mondo anche senza Sinner e Musetti
Leggi anche: Tennis, Berrettini e Cobolli agli ottavi a Vienna
Ansia Musetti, si ritira contro Zverev prima dell’Australian Open: Berrettini impressiona contro Tien, male Paolini - Allarme Musetti, costretto a ritirarsi dopo un buon set contro Zverev a meno di una settimana dall'Australian Open. sport.virgilio.it
Musetti non rischia, ritiro con Zverev nel match esibizione: obiettivo Australian Open - L'azzurro pensa al primo Slam stagionale e alza bandiera bianca dopo oltre un'ora di grande tennis contro il tedesco ... tuttosport.com
LIVE Musetti-Zverev 6-7, Australian Open opening week in DIRETTA: l’azzurro si ritira dopo un primo set fiume - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E quindi, si chiude qui la stucchevole nel contorno ma molto spettacolare sul campo giornata di Tennis da ... oasport.it
