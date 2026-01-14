Temperature sotto zero in Garfagnana Gaia invita a protegere i contatori dell’acqua

Con il calo delle temperature in Garfagnana, Gaia, il gestore del servizio idrico, segnala l’importanza di proteggere i contatori dell’acqua da possibili danni causati dal gelo. Si consiglia di adottare alcune semplici precauzioni per evitare inconvenienti e garantire il corretto funzionamento del servizio durante le temperature sotto zero. La tutela dei dispositivi è fondamentale per prevenire eventuali problemi e interventi di riparazione.

Lucca, 14 gennaio 2026 – Arriva, con l’abbassamento delle temperature, l’allerta di Gaia, il gestore del servizio idrico integrato di Toscana nord, per le conseguenze che questo potrebbe provocare sui contatori dell’acqua. L’invito di adottare le necessarie misure preventive, soprattutto nelle ore notturne, è rivolto a tutti gli utenti, segnatamente a quelli residenti nelle aree montane, come la Garfagnana. Le basse temperature possono infatti causare il congelamento dei contatori, provocandone la rottura e determinando possibili interruzioni della fornitura idrica. I contatori maggiormente esposti al rischio gelo sono quelli installati all’esterno degli edifici, soprattutto se collocati in vani non chiusi o privi di adeguato isolamento termico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Temperature sotto zero in Garfagnana. Gaia invita a protegere i contatori dell’acqua Leggi anche: Calo delle temperature: attenzione ai contatori dell’acqua Leggi anche: Temperature in calo, l'appello di Publiacqua: "Proteggere i contatori dell'acqua" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Le temperature del 7 gennaio; Neve a Siena nella notte, il sindaco chiude le scuole. In Garfagnana il termometro ha toccato i -12 gradi; Aria fredda in rientro sulla Toscana: gelate diffuse nelle prossime 48 ore; Prime gelate: i consigli di Gaia per proteggere i contatori dell’acqua. Meteo, temperature sotto zero: torna l'allerta ghiaccio nel fiorentino - Da mezzanotte fino alle 10 di domani, domenica 11 gennaio, è stata emessa un'allerta meteo in codice giallo per ghiaccio. 055firenze.it

Neve a Siena nella notte, il sindaco chiude le scuole. In Garfagnana il termometro ha toccato i -12 gradi - Previste temperature minime in ulteriore calo con gelate diffuse a tutte le quote, venerdì dovrebbe arrivare la pioggia ... corrierefiorentino.corriere.it

Le temperature del 7 gennaio - Nella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio, nelle pianure interne le temperature sono scese sotto lo zero nelle prime ore del mattino, e anche Firenze si è aggirata intorno allo zero. lanazione.it

Il termometro in molte classi italiane segna temperature al di sotto dei 18 gradi prescritti dalla legge. Gli studenti da Nord a Sud sono costretti a fare lezione in strutture fatiscenti, con termosifoni rotti o inesistenti. Abbiamo ascoltato le testimonianze e il disagio d facebook

Previste temperature sotto zero anche in pianura sulle zone interne con possibile locale formazione di ghiaccio sui tratti più umidi e quelli maggiormente interessati dalle recenti precipitazioni e nevicate. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.