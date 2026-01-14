Telese accoglie la Giornata del Ringraziamento Coldiretti
Telese Terme si prepara a ospitare la 75ª Giornata Provinciale del Ringraziamento Coldiretti Benevento, in programma domenica 18 gennaio. La manifestazione vedrà la presenza di trattori che sfileranno per le vie della città, celebrando l’agricoltura, la fede e le tradizioni locali. Un appuntamento importante per valorizzare il ruolo degli agricoltori e rafforzare il legame tra comunità e territorio.
Comunicato Stampa Domenica 18 gennaio, i trattori sfileranno per le vie della città in una manifestazione che celebra agricoltura, fede e tradizione Telese Terme si prepara ad accogliere la 75ª Giornata Provinciale del Ringraziamento Coldiretti Benevento, in programma domenica 18
