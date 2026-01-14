Telese accoglie la Giornata del Ringraziamento Coldiretti

Telese Terme si prepara a ospitare la 75ª Giornata Provinciale del Ringraziamento Coldiretti Benevento, in programma domenica 18 gennaio. La manifestazione vedrà la presenza di trattori che sfileranno per le vie della città, celebrando l’agricoltura, la fede e le tradizioni locali. Un appuntamento importante per valorizzare il ruolo degli agricoltori e rafforzare il legame tra comunità e territorio.

Comunicato Stampa Domenica 18 gennaio, i trattori sfileranno per le vie della città in una manifestazione che celebra agricoltura, fede e tradizione Telese Terme si prepara ad accogliere la 75ª Giornata Provinciale del Ringraziamento Coldiretti Benevento, in programma domenica 18 . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese accoglie la Giornata del Ringraziamento Coldiretti Leggi anche: Giornata Provinciale del Ringraziamento Coldiretti: domenica 18 gennaio Telese Terme celebra l’agricoltura e le sue tradizioni Leggi anche: Coldiretti ha organizzato la Giornata 2025 del Ringraziamento Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il Natale è fatto di persone. E di chi vi accoglie come a casa. Buon Natale Princess Royal Palace Via San Giovanni, 45 - Telese Terme (BN) #princessroyalpalace #weddinglocation #matrimoniobenevento #matrimoniocaserta facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.