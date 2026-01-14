Teheran spegne Internet per poterci uccidere nell'ombra | la voce di chi è scappato dal regime iraniano
In Iran, il regime ha spento Internet per limitare le voci di protesta e controllare le informazioni. Questa misura ostacola la comunicazione e la diffusione di notizie, lasciando poche possibilità di espressione alla società civile. Paran Tanzifi, giovane imprenditrice iraniana emigrata a Parigi, condivide la sua esperienza e il suo punto di vista sulla situazione, offrendo uno sguardo diretto sulle conseguenze di questo blackout digitale.
Nel pieno del blackout imposto dal regime iraniano, la voce della diaspora rompe il silenzio. Paran Tanzifi, giovane imprenditrice iraniana emigrata a Parigi, racconta a Fanpage.it la repressione in corso, la violenza nelle piazze e la paura di un massacro, mentre la crisi interna si intreccia a una tensione geopolitica sempre più esplicita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
