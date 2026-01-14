Teheran spegne Internet per poterci uccidere nell'ombra | la voce di chi è scappato dal regime iraniano

In Iran, il regime ha spento Internet per limitare le voci di protesta e controllare le informazioni. Questa misura ostacola la comunicazione e la diffusione di notizie, lasciando poche possibilità di espressione alla società civile. Paran Tanzifi, giovane imprenditrice iraniana emigrata a Parigi, condivide la sua esperienza e il suo punto di vista sulla situazione, offrendo uno sguardo diretto sulle conseguenze di questo blackout digitale.

