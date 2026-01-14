Teheran spegne Internet per poterci uccidere nell’ombra | la voce di chi è scappato dal regime iraniano

Durante il blackout di Internet imposto dal regime iraniano, le voci di chi è fuggito dal paese diventano ancora più importanti. Paran Tanzifi, giovane imprenditrice iraniana residente a Parigi, condivide con Fanpage le sue esperienze e le sfide di vivere sotto un regime che cerca di silenziare ogni forma di dissenso. Questo racconto offre uno sguardo diretto sulla realtà di chi lotta per la libertà in Iran.

Nel pieno del blackout imposto dal regime iraniano, la voce della diaspora rompe il silenzio. Paran Tanzifi, giovane imprenditrice iraniana emigrata a Parigi, racconta a Fanpage.it la repressione in corso, la violenza nelle piazze e la paura di un massacro, mentre la crisi interna si intreccia a una tensione geopolitica sempre più esplicita.

