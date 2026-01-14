Tedofori coppia di star Menego e il Conte Max | Emozione alle stelle

Tedofori e star si incontrano in un momento speciale a Varese, con Menego e il Conte Max a portare la torcia. Tra loro anche Andrea Meneghin, ex cestista di alto livello e apprezzato commentatore di basket su Sky Sport. Un evento che celebra passione e tradizione sportiva, unendo figure di rilievo e coinvolgendo la comunità locale in un momento di autentica emozione.

A portare la torcia nella “sua“ Varese c’è anche Andrea Meneghin, figlio del mitico Dino ma soprattutto ex cestista di livello assoluto e ora apprezzatissimo commentatore di basket su Sky Sport. Da atleta ha vinto il 10 scudetto di Varese (l’ultimo), nel 1999, e sempre in quella stagione è stato uno dei protagonisti del successo della nazionale italiana agli europei in Francia. E l’amministrazione comunale di Varese non avrebbe potuto scegliere un ex atleta migliore per rappresentare la città. "Portare la torcia olimpica nella città in cui sono nato e cresciuto e in cui sto vivendo è un grande onore – spiega Andrea Meneghin – e sarà una grandissima emozione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

