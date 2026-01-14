Teatro Ghione | Bachanale

Al Teatro Ghione di Roma, mercoledì 14 gennaio alle 20.30, AncheCinema presenta Bachanale, uno spettacolo musicale dedicato alla musica di Bach. Il M° Mario Margiotta guida il pubblico in un viaggio attraverso le composizioni del compositore tedesco, offrendo un’esperienza ricca di ascolto e riflessione. Un evento da non perdere per gli appassionati di musica classica e per chi desidera approfondire il patrimonio musicale di Bach.

Al Teatro Ghione di Roma, mercoledì 14 gennaio alle 20.30, AncheCinema, presenta, Bachanale, viaggio centrifugo nella musica di Bach, spettacolo musicale di e con il M° Mario Margiotta. Uno spettacolo musicale di e con il M° Mario Margiotta (voce narrante e pianoforte), dedicato al mondo di Bach, shakerato in un cocktail esplosivo di musica, divulgazione e tanta ironia. Uno spettacolo diverso da qualsiasi altro, originale, anticonformista e a prova di sbadigli, capace di farti innamorare della musica di Bach. Una lezione di musica avvincente come un film. Il format originale, presentato con successo in Italia e all’estero, è interamente scritto e realizzato dal M° Mario Margiotta che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e divulgatore musicale. 🔗 Leggi su Funweek.it

