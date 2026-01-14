Taxi sciopero contro Uber I noleggiatori | lanci di uova
A seguito dello sciopero dei taxi contro Uber, sono stati organizzati presidi presso l’aeroporto di Linate e la Stazione Centrale. Gli operatori informano i viaggiatori sulle modalità di servizio alternative, tra cui corse sociali dedicate a anziani, disabili e donne in gravidanza. La protesta, che include anche lanci di uova, mira a sottolineare le proprie ragioni e a sensibilizzare sull’importanza di un trasporto locale regolamentato.
Presìdi ai posteggi dell’aeroporto di Linate e della Stazione Centrale per informare gli utenti sullo sciopero in corso e sulla possibilità di usufruire delle corse "sociali" riservate ad anziani, disabili e donne in stato in gravidanza. Volantini distribuiti negli stessi punti, i più frequentati dai passeggeri, per sensibilizzare i cittadini sulla mobilitazione. È andata in scena ieri, a Milano come in tutto il resto d’Italia, l’agitazione dei tassisti per protestare contro la " concorrenza sleale " di Uber, gli algoritmi e l’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea. Problemi particolarmente sentiti all’ombra della Madonnina, che nei mesi scorsi hanno portato a blocchi non preavvisati e sit-in davanti al Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
