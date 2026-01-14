Tar rinvia decisione su data referendum Nordio rilancia | ricorso inutile

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva sulla data del referendum sulla riforma della magistratura, previsto per il 22 e 23 marzo. La decisione del Consiglio dei ministri, annunciata lunedì, resta quindi confermata. Nordio ha commentato che il ricorso è considerato inutile, confermando la volontà di procedere secondo quanto stabilito.

Roma, 14 gen. (askanews) – Il Tribunale amministrativo del Lazio ha detto 'no' alla richiesta di sospensiva cautelare urgente dell'efficacia della decisione del Cdm con cui, lunedì, è stata stabilita la data del referendum sulla riforma della magistratura per i giorni 22 e 23 marzo. Il Tar ha invece fissato al 27 gennaio prossimo la camera di consiglio per l'esame di questo ricorso, presentato dal Comitato promotore della raccolta firme popolari per il referendum sulla magistratura. Sulla decisione del Tar è arrivata la presa di posizione del ricorrente, il Comitato promotore della raccolta firme che, attraverso il portavoce, Carlo Guglielmi, ha tirato le orecchie ai telegiornali nazionali.

