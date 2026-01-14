tar dice no alla sospensiva urgente sulla data

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva urgente sulla data del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, stabilita dal governo Meloni per il 22-23 marzo. La decisione conferma la validità della delibera, senza alcuna sospensione cautelare, mantenendo così la data fissata per l’evento referendario relativo alla legge sull’ordinamento giurisdizionale e la Corte disciplinare.

Nessuna sospensione cautelare urgente della deliberazione del governo Meloni con la quale è stata fissata per i giorni 22-23 marzo prossimo la data di celebrazione del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, relativamente alla Legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Il Tar del Lazio, con un decreto cautelare monocratico nell'ambito di un ricorso proposto dal "Comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla Giustizia", ha stabilito che - per il momento - resta valida la decisione assunta dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 gennaio: si andrà a votare per il Sì o per il No alla legge Nordio tra poco più di due mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

