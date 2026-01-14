Tajani Convocato ambasciatore a Teheran iraniani decideranno loro destino

Il governo italiano ha convocato l’ambasciatore iraniano a Teheran, in risposta alle recenti tensioni. La direttrice politica ha espresso le preoccupazioni dell’Italia e ha ribadito la condanna degli ultimi sviluppi. La decisione degli iraniani riguardo alle future relazioni diplomatiche spetta ora al governo di Teheran, che valuterà come procedere in base alle proprie valutazioni e interessi.

ROMA (ITALPRESS) – " La direttrice politica ha parlato con l'ambasciatore iraniano e ha ribadito le nostre preoccupazioni e la nostra condanna. La reazione è stata che hanno convocato l'ambasciatore d'Italia a Teheran. Hanno reagito così". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno al Senato. " Le immagini sono incontrovertibili d quello che accade in Iran. Se tutto il mondo è indignato per quello che accade ci sarà un motivo. Adesso vediamo quale sarà l'evoluzione della situazione, c'è una riunione alla Farnesina per parlare della sicurezza dei nostri concittadini che sono là sono circa 600.

