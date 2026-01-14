Tajani convoca l’ambasciatore | Dialogo non vuol dire accettare
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l’ambasciatore per discutere delle attuali tensioni internazionali, in particolare riguardo ai dossier Venezuela e Iran. Durante le comunicazioni a Camera e Senato, Tajani ha espresso una forte preoccupazione per la repressione in Iran, sottolineando che il dialogo non implica accettazione delle violazioni dei diritti umani. La Farnesina ha confermato l’attenzione dell’Italia su queste tematiche di carattere internazionale.
Sui due dossier internazionali del momento, Venezuela e Iran, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito ieri a Camera e Senato esprimendo, in particolare, una "forte preoccupazione", confermata anche da una nota ufficiale della Farnesina, per la repressione attuata dal regime iraniano che ha portato a "numerosi morti tra i manifestanti". L’Italia, ha puntualizzato Tajani, incassando applausi bipartisan, ha sempre mantenuto un atteggiamento di dialogo nei confronti dell’Iran, "ma dialogo non significa accettazione passiva di uno spettacolo di un regime che reprime con la violenza i suoi stessi cittadini". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
