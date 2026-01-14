Tajani convoca l’ambasciatore | Dialogo non vuol dire accettare

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l’ambasciatore per discutere delle attuali tensioni internazionali, in particolare riguardo ai dossier Venezuela e Iran. Durante le comunicazioni a Camera e Senato, Tajani ha espresso una forte preoccupazione per la repressione in Iran, sottolineando che il dialogo non implica accettazione delle violazioni dei diritti umani. La Farnesina ha confermato l’attenzione dell’Italia su queste tematiche di carattere internazionale.

