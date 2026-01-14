Tafferugli prima del match a Como Daspo per 49 tifosi del Bologna

Lo scorso sabato a Como si sono verificati tafferugli prima della partita, coinvolgendo alcuni tifosi del Bologna. In seguito, sono stati emessi 49 provvedimenti di Daspo, che vietano loro l'accesso agli eventi sportivi. Questa misura mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante le manifestazioni sportive.

Hanno ricevuto il Daspo - il divieto di accedere alle manifestazioni - 49 tifosi del Bologna rimasti coinvolti nei tafferugli prima della partita a Como, lo scorso sabato. I provvedimenti sono stati firmati dal questore comasco, Filippo Ferri, dopo che, circa due ore prima del fischio di inizio.

