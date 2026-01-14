Tablet & Fantasia è un doposcuola che combina attività di studio, creatività e strumenti digitali, offrendo supporto ai ragazzi nelle aree in cui emergono difficoltà educative e disparità tecnologiche. Il progetto mira a favorire un percorso di crescita equilibrato, promuovendo competenze e autostima in un ambiente sereno e inclusivo.

Aiutare i ragazzi a stare meglio a scuola, intervenendo là dove fragilità educative e divario digitale si intrecciano. È la sfida di ‘Tablet & Fantasia’, progetto della cooperativa Casa dello Studente, che propone un doposcuola creativo a Dalmine a potenziamento del servizio di supporto scolastico già presente sul territorio, affiancandolo a laboratori di disegno digitale pensati come strumenti di inclusione e crescita. Il cuore dell’iniziativa è un accompagnamento educativo personalizzato per 15 bambini e ragazzi, italiani e stranieri (fino ai 14-15 anni), segnalati dai Servizi sociali, perché a rischio di dispersione scolastica a causa di difficoltà didattiche provocate, ad esempio, da uno o più DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento, quali dislessia e disgrafia), dal numero elevato di assenze, da comportamenti oppositivi nei confronti degli insegnanti, da comportamenti violenti con i compagni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Corepla porta a Palermo “Redivivus”, la mostra che unisce creatività e sostenibilità

Leggi anche: iFLYTEK AINOTE 2 è il primo tablet e-ink al mondo con GPT-5 integrato che porta l’IA su carta digitale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tablet & Fantasia: il doposcuola che unisce studio, creatività e digitale - Un progetto a Dalmine per contrastare dispersione scolastica e povertà educativa attraverso un supporto personalizzato e laboratori di disegno digitale – Il presidente Fondazione della Comunità Bergam ... bergamonews.it