Tabellone Australian Open 2026 | Alcaraz prima testa di serie Sinner guida la folta pattuglia azzurra
Il 15 gennaio a Melbourne si terrà il sorteggio del tabellone degli Australian Open 2026, il primo grande torneo dello Slam della stagione. Alcaraz, testa di serie numero 1, e Sinner, numero 2, sono i principali favoriti. La manifestazione vedrà anche la partecipazione di una numerosa rappresentanza italiana, con numerosi atleti pronti a competere sui campi australiani.
Giovedì 15 gennaio alle ore 4.30 italiane (le 14.30 locali) a Melbourne sarà effettuato il sorteggio del tabellone degli Australian Open, il primo Slam stagionale che vedrà ai nastri di partenza i due favoritissimi alla vittoria finale, ovvero Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e 2. Oltre all’altoatesino, l’Italia potrà contare . Potrebbe interessarti:. Sinner-Tsitsipas: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Australian Open. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Australian Open 2026, undici azzurri nel main draw: Sinner guida la pattuglia italiana
Leggi anche: Entry-list Australian Open 2026: 9 italiani nel tabellone principale, nuova sfida Sinner-Alcaraz
Tennis ATP e WTA · Australian Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Aus Open, 14 italiani nelle quali: il tabellone; Sorteggio Australian Open 2026, scopri gli avversari di Jannik Sinner e degli altri azzurri: quando e dove vederlo in tv e in streaming; Calendario Australian Open 2026, tutte le informazioni sul primo Slam.
Australian Open 2026, il tabellone di qualificazione e i sorteggi degli italiani - I preparativi fervono, si avvicina il primo grande appuntamento della stagione tennistica, gli Australian Open 2026. oasport.it
Australian Open, il tabellone delle qualificazioni: 14 italiani al via - Nel primo turno sarà derby tra Maestrelli e Giustino; prima volta a Melbourne tra i "grandi" per ... sport.sky.it
Quando il sorteggio degli Australian Open 2026? Orario, teste di serie, tv, streaming - Non appena sarà ufficializzato, il ranking ATP di oggi, lunedì 12 gennaio, definirà, salvo ulteriori forfait dell'ultim'ora, le 32 teste di serie del ... oasport.it
#VenusWilliams Il Tabellone WTA Hobart 2026 presenta un quadro competitivo con protagoniste Raducanu e Venus Williams. Alla sua 31ª edizione, l’evento WTA 250 si conferma come tappa importante nel calendario pre-Australian Open, offrendo un’occasi x.com
Continua la corsa degli italiani per il tabellone principale dell’Australian Open, altri cinque azzurri (derby tra Maestrelli e Giustino),avanzano al secondo turno di qualificazione •Federico `-Lloyd Harris 6-4, 6-7, 6-3 •Stefano -Blake Ellis 6- - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.