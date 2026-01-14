Tabaccheria rapinata poco prima della chiusura | in due portano via l' incasso della giornata

Lunedì 12 gennaio, poco prima delle 21, due individui travisati da passamontagna, di cui uno armato, sono entrati nella tabaccheria Di Fiore di via Amendola, riuscendo a portare via l'incasso della giornata. L'episodio si è verificato poco prima della chiusura, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto.

Lunedì 12 gennaio due persone travisate da passamontagna, di cui una armata, hanno fatto irruzione nella tabaccheria Di Fiore di via Amendola, poco prima dell'orario di chiusura, intorno alle 21.Nonostante il tempestivo intervento dei carabinieri, i ladri sono riusciti a dileguarsi e a far.

