Svolta per Lara Della Mea | entra tra le prime 15 nella WCSL di slalom Cambia tutto per il pettorale
Lara Della Mea ottiene un risultato importante nella WCSL di slalom, entrando tra le prime 15. Dopo diverse prestazioni positive in Coppa del Mondo, tra cui due top-10, l’atleta italiana dimostra crescita e affidabilità sulla neve. Questo successo rappresenta un passo avanti significativo nel suo percorso, evidenziando il miglioramento tecnico e la costanza nelle gare di slalom.
Lara Della Mea ha inanellato una serie di buone prestazioni negli slalom della Coppa del Mondo di sci alpino: due top-10 (sesta a Kranjska Gora e ottava a Courchevel) e l’undicesimo posto di Flachau hanno evidenziato l’ottima caratura tecnica dell’azzurra, che annovera anche la diciottesima piazza di Gurgl e un paio di 23mi posti (a Semmering e Copper Mountain). Il tutto accompagnato anche dagli ottimi riscontri conseguiti in gigante (quattro top-10 di fila, con tanto di settima piazza a Semmering). La 27enne è così riuscita a risalire nella WCSL List, la graduatoria che contribuisce ad assegnare i pettorali di partenza: le prime sette classificate beneficiano di un numero tra 1 e 7 (estratto a sorte), mentre le atlete tra l’ottavo e il quindicesimo posto vengono sorteggiati tra 8 e 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Lara Della Mea non migliora il pettorale nella WCSL di slalom: la situazione dopo Kranjska Gora
Leggi anche: Sci alpino, Lara Della Mea si avvicina alle prime 15 della WCSL in slalom verso le Olimpiadi
Svolta per Lara Della Mea: entra tra le prime 15 nella WCSL di slalom. Cambia tutto per il pettorale - Lara Della Mea ha inanellato una serie di buone prestazioni negli slalom della Coppa del Mondo di sci alpino: due top- oasport.it
Lara Della Mea strabilia in slalom: “Felice della condizione e della sciata. E Flachau…” - Lara Della Mea ha offerto un'eccellente prestazione nello slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla ... oasport.it
Una svolta significativa interessa l’identità digitale più diffusa nel Paese: le nuove regole dal 1 gennaio, ci sono 30 giorni di tempo per decidere facebook
Caso Emanuela Orlandi, svolta nell'inchiesta: la Procura di Roma indaga su Laura Casagrande per false informazioni @corriere x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.