Svolta per Lara Della Mea | entra tra le prime 15 nella WCSL di slalom Cambia tutto per il pettorale

Lara Della Mea ottiene un risultato importante nella WCSL di slalom, entrando tra le prime 15. Dopo diverse prestazioni positive in Coppa del Mondo, tra cui due top-10, l’atleta italiana dimostra crescita e affidabilità sulla neve. Questo successo rappresenta un passo avanti significativo nel suo percorso, evidenziando il miglioramento tecnico e la costanza nelle gare di slalom.

Lara Della Mea ha inanellato una serie di buone prestazioni negli slalom della Coppa del Mondo di sci alpino: due top-10 (sesta a Kranjska Gora e ottava a Courchevel) e l’undicesimo posto di Flachau hanno evidenziato l’ottima caratura tecnica dell’azzurra, che annovera anche la diciottesima piazza di Gurgl e un paio di 23mi posti (a Semmering e Copper Mountain). Il tutto accompagnato anche dagli ottimi riscontri conseguiti in gigante (quattro top-10 di fila, con tanto di settima piazza a Semmering). La 27enne è così riuscita a risalire nella WCSL List, la graduatoria che contribuisce ad assegnare i pettorali di partenza: le prime sette classificate beneficiano di un numero tra 1 e 7 (estratto a sorte), mentre le atlete tra l’ottavo e il quindicesimo posto vengono sorteggiati tra 8 e 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

