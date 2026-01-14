Svolta nell' omicidio di Franka Ludwig arrestati il compagno e un' amica | Uccisa con un masso per riscuotere l' assicurazione milionaria

Da leggo.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nell’indagine sull’omicidio di Franka Ludwig, avvenuto in circostanze che inizialmente sembravano accidentali. Sono stati arrestati il compagno e un’amica della vittima, sospettati di aver pianificato l’omicidio con l’obiettivo di incassare un’ingente somma dall’assicurazione. La vicenda non si è rivelata un incidente in montagna, ma un omicidio studiato attentamente per motivi economici.

Non è stato un tragico incidente in montagna, ma un omicidio pianificato nei minimi dettagli per scopi economici. A sei mesi dal ritrovamento del corpo di Franka Ludwig, la 52enne di. 🔗 Leggi su Leggo.it

svolta nell omicidio di franka ludwig arrestati il compagno e un amica uccisa con un masso per riscuotere l assicurazione milionaria

© Leggo.it - Svolta nell'omicidio di Franka Ludwig, arrestati il compagno e un'amica: «Uccisa con un masso per riscuotere l'assicurazione milionaria»

Leggi anche: Omicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi”

Leggi anche: Morte Franka Ludwig, il caso a una svolta: arrestati il compagno e un’amica, il possibile movente

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Omicidio Franka Ludwig, svolta nelle indagini: fermati compagno e amica, le news; Franka Ludwig trovata morta a San Godenzo, marito e amica fermati con l'accusa di omicidio per l'assicurazione; Franka Ludwig trovata morta nei boschi di San Godenzo, fermati il compagno e un'amica: ipotesi omicidio per l'assicurazione; Omicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi”.

svolta nell omicidio frankaSvolta nell'omicidio di Franka Ludwig, arrestati il compagno e un'amica: «Uccisa con un masso per riscuotere l'assicurazione milionaria» - Non è stato un tragico incidente in montagna, ma un omicidio pianificato nei minimi dettagli per scopi economici. leggo.it

svolta nell omicidio frankaOmicidio Franka Ludwig, svolta nelle indagini: fermati marito e amica - La 52enne di origini tedesche venne trovata senza vita lo scorso luglio in montagna a San Godenzo, nel Fiorentino. tg24.sky.it

svolta nell omicidio frankaOmicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi” - Firenze, la 52enne di origini tedesche madre da pochi mesi venne trovata senza vita lo scorso luglio in montagna a San Godenzo: fermati Emiliano Milza e l’amica Simona Hirsch. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.