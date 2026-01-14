Svolta nell' omicidio di Franka Ludwig arrestati il compagno e un' amica | Uccisa con un masso per riscuotere l' assicurazione milionaria

Svolta nell’indagine sull’omicidio di Franka Ludwig, avvenuto in circostanze che inizialmente sembravano accidentali. Sono stati arrestati il compagno e un’amica della vittima, sospettati di aver pianificato l’omicidio con l’obiettivo di incassare un’ingente somma dall’assicurazione. La vicenda non si è rivelata un incidente in montagna, ma un omicidio studiato attentamente per motivi economici.

