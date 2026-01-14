Svezia invia militari in Groenlandia

Da servizitelevideo.rai.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Svezia ha inviato personale militare in Groenlandia su richiesta della Danimarca, nell’ambito delle attività di cooperazione e sicurezza nella regione. Secondo il premier Kristersson, alcuni ufficiali delle forze armate svedesi si stanno unendo a un contingente internazionale per contribuire alla preparazione dell’esercitazione danese

18.20 La Svezia invia personale militare in Groenlandia su richiesta della Danimarca per partecipare al rafforzamento della sicurezza del territorio autonomo A riferirlo su X il premier Kristeon "Alcuni ufficiali delle forze armate svedesi stanno arrivando in Groenlandia Fanno parte di un gruppo proveniente da diversi Paesi alleati e prepareranno i prossimi passi nell'ambito dell'esercitazione danese "Operation Arctic Endurance". "E' su richiesta della Danimarca che la Svezia invia personale militare",dice. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Groenlandia, 50 minuti di vertice alla Casa Bianca. La Svezia invia militari | Bannon: 'L'Artico entrerà in gioco, come il Canada'

Leggi anche: Gli Usa sequestrano nell’Atlantico la petroliera russa Marinera. E Mosca invia un sottomarino e alcune navi militari

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Svezia invia personale militare in Groenlandia per esercitazioni.

svezia invia militari groenlandiaTensioni Svezia invia personale militare in Groenlandia per esercitazioni - La Svezia invia personale militare in Groenlandia su richiesta della Danimarca per partecipare al rafforzamento della sicurezza del territorio autonomo: lo ha annunciato su X il primo ministro Ulf Kri ... bluewin.ch

svezia invia militari groenlandiaLa Svezia invia militari in Groenlandia. Terminato il vertice alla Casa Bianca - La Danimarca annuncia un rafforzamento militare, mentre Washington intensifica i contatti diplomatici. msn.com

svezia invia militari groenlandiaTrump insiste: 'La Groenlandia ci serve'. Al via il vertice a Washington - Von der Leyen: 'La Groenlandia appartiene al suo popolo ed è nella Nato' (ANSA) ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.