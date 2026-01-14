Svezia invia militari in Groenlandia

La Svezia ha inviato personale militare in Groenlandia su richiesta della Danimarca, nell’ambito delle attività di cooperazione e sicurezza nella regione. Secondo il premier Kristersson, alcuni ufficiali delle forze armate svedesi si stanno unendo a un contingente internazionale per contribuire alla preparazione dell’esercitazione danese

La Svezia invia militari in Groenlandia. Terminato il vertice alla Casa Bianca - La Danimarca annuncia un rafforzamento militare, mentre Washington intensifica i contatti diplomatici. msn.com

Trump insiste: 'La Groenlandia ci serve'. Al via il vertice a Washington - Von der Leyen: 'La Groenlandia appartiene al suo popolo ed è nella Nato' (ANSA) ... ansa.it

Per chi si lamenta del freddo ! Il nostro amico Renzo Biagi ci invia questi scatti direttamente da Levi in Lapponia finlandese #lapponia #finlandia #gelo facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.