Svezia invia militari in Groenlandia
La Svezia ha inviato personale militare in Groenlandia su richiesta della Danimarca, nell’ambito delle attività di cooperazione e sicurezza nella regione. Secondo il premier Kristersson, alcuni ufficiali delle forze armate svedesi si stanno unendo a un contingente internazionale per contribuire alla preparazione dell’esercitazione danese
18.20 La Svezia invia personale militare in Groenlandia su richiesta della Danimarca per partecipare al rafforzamento della sicurezza del territorio autonomo A riferirlo su X il premier Kristeon "Alcuni ufficiali delle forze armate svedesi stanno arrivando in Groenlandia Fanno parte di un gruppo proveniente da diversi Paesi alleati e prepareranno i prossimi passi nell'ambito dell'esercitazione danese "Operation Arctic Endurance". "E' su richiesta della Danimarca che la Svezia invia personale militare",dice.
La Svezia invia personale militare in Groenlandia per esercitazioni.
