Supplenze 2026 | ecco gli ultimi interpelli alla ricerca di insegnanti

Per le supplenze del 2026, si conferma la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Gli interpelli saranno aperti quando le graduatorie risultano esaurite, ossia quando non ci sono più aspiranti disponibili ad accettare gli incarichi. Questa procedura rappresenta un passaggio importante nel processo di assegnazione delle supplenze per l’anno scolastico 2025/26.

