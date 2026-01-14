Supermercato al Cep | bando deserto ma c’è l’interesse di un operatore

Il quartiere Cep, alle spalle di Pra', conta circa seimila residenti ma non dispone ancora di un supermercato. Recentemente, il bando per l’apertura di un punto vendita è rimasto deserto, sebbene ci sia l’interesse di un operatore. La mancanza di un negozio di generi alimentari rappresenta una sfida per la comunità locale, che attende soluzioni per migliorare i servizi di vicinato.

Seimila residenti e nessun punto vendita di merci varie. È questa la situazione del Cep, il quartiere residenziale alle spalle di Pra', dove ancora oggi non è possibile fare la spesa. Una situazione pesante per molti cittadini, aggravata dalla mancanza di un supermercato e da un bando andato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

