Supermercato al Cep | bando deserto ma c’è l’interesse di un operatore
Il quartiere Cep, alle spalle di Pra', conta circa seimila residenti ma non dispone ancora di un supermercato. Recentemente, il bando per l’apertura di un punto vendita è rimasto deserto, sebbene ci sia l’interesse di un operatore. La mancanza di un negozio di generi alimentari rappresenta una sfida per la comunità locale, che attende soluzioni per migliorare i servizi di vicinato.
Seimila residenti e nessun punto vendita di merci varie. È questa la situazione del Cep, il quartiere residenziale alle spalle di Pra', dove ancora oggi non è possibile fare la spesa. Una situazione pesante per molti cittadini, aggravata dalla mancanza di un supermercato e da un bando andato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Punto ristoro al laghetto. Dopo il bando deserto è pronta un’altra gara
Leggi anche: Bando mense deserto, il Comune ci riprova
Supermercato al Cep: bando deserto, ma c’è l’interesse di un operatore - In zona vivono seimila persone che a oggi non possono andare a fare la spesa se non in altri quartieri: un operatore commerciale ha recentemente chiesto informazioni al Comune, un timido segnale di sp ... genovatoday.it
Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Teramo | Il #Cope si aggiudica fino al 2030 la gestione dello #sportello #EuropeDirect Il #Cope si aggiudica nuovamente il #bando della #CommissioneEuropea per la gestione dello facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.