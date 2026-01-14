Supermarket Trapani e attesa per Meazzi | le piste di mercato della Salernitana

Il mercato della Salernitana si avvicina a una fase cruciale, con l’attesa per il possibile arrivo di Meazzi e le trattative in corso sotto la guida del ds Faggiano. Sotto l’attenzione rimangono alcune piste ancora aperte, con proposte e discorsi avviati che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore. L’attenzione dei tifosi è rivolta alle mosse del club, nel tentativo di rafforzare la rosa in vista della stagione.

