Superlega la Sir non sbaglia nell' infrasettimanale | 3-0 a Cuneo e allungo sul terzo posto

La Sir Susa Scai Perugia ha ottenuto una vittoria importante in trasferta a Cuneo, mantenendo il passo nelle classifiche di Superlega. Nonostante le difficoltà logistiche e tecniche dell'incontro, i Block Devils hanno saputo gestire con attenzione e determinazione il match, consolidando il terzo posto in classifica. Una prestazione che testimonia la continuità e la solidità della squadra nel corso della stagione.

