Superlega la Sir non sbaglia nell' infrasettimanale | 3-0 a Cuneo e allungo sul terzo posto
La Sir Susa Scai Perugia ha ottenuto una vittoria importante in trasferta a Cuneo, mantenendo il passo nelle classifiche di Superlega. Nonostante le difficoltà logistiche e tecniche dell'incontro, i Block Devils hanno saputo gestire con attenzione e determinazione il match, consolidando il terzo posto in classifica. Una prestazione che testimonia la continuità e la solidità della squadra nel corso della stagione.
Gli impegni incalzano, ma la Sir Susa Scai Perugia continua a non fermarsi. Anche la trasferta di Cuneo, scomoda sul piano logistico e, se si vuole, anche tecnico, ha sorriso ai Block Devils, che hanno avuto premura di non steccare.La MA Acqua San Bernardo, come era prevedibile dato che la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Superlega, Sir Susa Scai Perugia - MA Acqua San Bernardo Cuneo: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta
Leggi anche: Superlega, MA Acqua San Bernardo Cuneo - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta
Superlega, la Sir Susa Scai non arresta la marcia: 3-1 a Milano; Sir Susa Scai Perugia - Allianz Milano in Diretta Streaming | IT; Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Valsa Group Modena: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; LIVE Las Palmas-Perugia 2-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri sbrogliano la matassa iberica.
Superlega, la Sir Susa Scai non arresta la marcia: 3-1 a Milano - Altra prova di sostanza dei Block Devils, che festeggiano al meglio il titolo mondiale davanti al proprio pubblico. perugiatoday.it
SuperLega Volley, nella quarta giornata si gioca Modena-Perugia - Il massimo campionato prosegue il proprio calendario con un turno in cui i riflettori saranno puntati ... it.blastingnews.com
Volleyball World. . #SuperLega: 8 points in just 3 sets. Paolo Porro is 1.85 m tall and plays as a setter and still managed to put up numbers like an attacker against Monza. When confidence meets vision, height becomes just a detail. Watch #SuperLega facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.