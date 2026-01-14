Domenica alle 17 al Teatro Nuovo di Pisa, si conclude la stagione del Teatro Bambini con lo spettacolo

Nuovo appuntamento al Teatro Nuovo di Pisa per la stagione del Tetro Bambini, domenica prossima alle 17 con " La Bicicletta Gialla ", lo spettacolo, ispirato dall’omonimo albo illustrato – uscito nel 2018 per le edizioni Topipittori (testo di Matteo Pelliti e illustrazioni di Ricardo Guasco) - arriva a conclusione di un percorso partito nella primavera scorsa che ha riportato "in strada" questo racconto, con letture animate, biciclettate per famiglie (in collaborazione con la Fiab di Pisa) e anche una video-installazione interattiva sotto le Logge dei Banchi, realizzata con Acquario della Memoria e intitolata "Giovannino al Giro d’Italia", in occasione della tappa pisana dela corsa rosa del magio scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sul palco La Bicicletta Gialla

Leggi anche: Appuntamento con la finale nazionale della VI edizione di "Palco d'Autore": sul palco l'irpina Benedetta Tirri

Leggi anche: Abu Mazen ad Atreju, Meloni lo accoglie sul palco: “La sua presenza smentisce falsità dette sul governo italiano”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sul palco La Bicicletta Gialla.

Scannellatori Seriali. Kanye West · Runaway. Nuovo episodio di Triciclo online! Questa volta niente campioni sul palco, ma una figura che lavora ogni giorno al fianco dei professionisti, spesso dietro le quinte, per tutelare ciò che conta davvero: le respons - facebook.com facebook