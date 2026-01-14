sul diritto internazionale abbiamo polverizzato quanto la morte di milioni di persone ci aveva insegnato

Il diritto internazionale rappresenta un insieme di norme volte a prevenire i conflitti e tutelare i diritti umani, affinché le atrocità del passato non si ripetano. Riflettere sulla storia e sui suoi insegnamenti ci permette di comprendere l’importanza di un quadro giuridico condiviso tra le nazioni, per promuovere pace e giustizia a livello globale. Analizzare queste tematiche aiuta a mantenere vivo il ricordo delle tragedie passate e a rafforzare il nostro impegno per un futuro più equo.

di Rosamaria Fumarola Almeno una volta nella vita a tutti sarà capitato di domandarsi quale sarebbe la reazione di un uomo nato e vissuto in un’epoca lontana dalla nostra, magari nel Medioevo, nel vedersi improvvisamente catapultato nella realtà quotidiana attuale. La risposta non è facile a darsi, ma diventa semplice se si osserva quanto sta accadendo nello scenario politico mondiale. Basterà infatti descrivere lo smarrimento, la sorpresa, l’impotenza che tutti o quasi stiamo provando di fronte al passo indietro che i rapporti tra le potenze internazionali stanno subendo, in direzione di una cancellazione dei diritti e delle garanzie che dopo i due conflitti mondiali l’Occidente intero aveva scelto di assicurare ai propri cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

