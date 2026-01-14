Suicidio
Il tema del suicidio ha spesso trovato spazio nella letteratura, diventando un modo per esplorare le profondità dell’animo umano. Opere come quelle di Alice Gallienne, Elias Canetti ed Édouard Levé affrontano questo argomento con sensibilità e introspezione, intrecciando vita e scrittura. In questa riflessione, si approfondisce il rapporto tra esistenza e creazione artistica, evidenziando come la letteratura possa offrire uno sguardo personale e delicato su temi complessi e universali.
Ci sono opere che sembrano inscritte nelle esistenze dei loro autori, libri per i quali la vita funziona come indispensabile proscenio per la creazione artistica: è il caso, per esempio, delle tragiche, e straordinarie, poesie in hora mortis di Alice Gallienne o della centrifuga lotta di Elias Canetti in Il libro contro la morte, ma è anche il caso di di Édouard Levé (tradotto da Sergio Claudio Perroni), in cui l’autore, come in Autoritratto, mescola e sovrappone vita e letteratura. Se lì però la scrittura di Levé si distendeva in centinaia di brevi frasi non connesse tra loro a livello semantico o narrativo ma che offrivano la possibilità di un ritratto dello scrittore attraverso l’affiorare di ricordi, predilezioni, paure e amori, in la sperimentazione si fa più flebile a favore di un ripiegamento in sé stesso declinato verso il tema della morte e dell’immaginario che questa porta con sé. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Bild: suicidio assistito per le Kessler
Leggi anche: Coppia morta, forse omicidio-suicidio
L’Italia dei ragazzi a rischio suicidio: più letti negli ospedali per aiutarli; 13enne morto a Viterbo, la Procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio. Si indaga sulla pista del bullismo a scuola; Suicidio in carcere, Asti si mobilita per Christian: morte inaccettabile in un paese civile; Suicidio assistito, la conferma: nessuno obbligo per il Servizio sanitario.
Omicidio-suicidio a Cameri: spara alla moglie malata e poi si uccide - Tragedia nel Novarese, a Cameri, dove un uomo di 88 anni ha prima sparato e ucciso la moglie malata, poi si è tolto la vita. notizie.it
Toscana: legge sul suicidio assistito “azzoppata”? «È applicabile, non torna in Consiglio» - Dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha cancellato vari punti qualificanti della legge regionale sul fine vita, il governatore Eugenio Giani ... avvenire.it
Omicidio-suicidio a Cameri: anziano spara alla moglie e si toglie la vita - Un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni, da tempo malata, per poi rivolgere l'arma contro di sé, togliendosi la vita. rainews.it
Il re è nudo: inarrestabile il suicidio dei partiti
CAMERI | Due anziani trovati senza vita in casa. I carabinieri ipotizzano omicidio-suicidio, indagini in corso. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.