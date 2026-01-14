Il tema del suicidio ha spesso trovato spazio nella letteratura, diventando un modo per esplorare le profondità dell’animo umano. Opere come quelle di Alice Gallienne, Elias Canetti ed Édouard Levé affrontano questo argomento con sensibilità e introspezione, intrecciando vita e scrittura. In questa riflessione, si approfondisce il rapporto tra esistenza e creazione artistica, evidenziando come la letteratura possa offrire uno sguardo personale e delicato su temi complessi e universali.

Ci sono opere che sembrano inscritte nelle esistenze dei loro autori, libri per i quali la vita funziona come indispensabile proscenio per la creazione artistica: è il caso, per esempio, delle tragiche, e straordinarie, poesie in hora mortis di Alice Gallienne o della centrifuga lotta di Elias Canetti in Il libro contro la morte, ma è anche il caso di di Édouard Levé (tradotto da Sergio Claudio Perroni), in cui l’autore, come in Autoritratto, mescola e sovrappone vita e letteratura. Se lì però la scrittura di Levé si distendeva in centinaia di brevi frasi non connesse tra loro a livello semantico o narrativo ma che offrivano la possibilità di un ritratto dello scrittore attraverso l’affiorare di ricordi, predilezioni, paure e amori, in la sperimentazione si fa più flebile a favore di un ripiegamento in sé stesso declinato verso il tema della morte e dell’immaginario che questa porta con sé. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

