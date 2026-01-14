Su che canale vedere in tv il biathlon oggi Staffetta femminile Ruhpolding 2026 | orario programma startlist streaming

Oggi, mercoledì 14 gennaio, si svolge a Ruhpolding la staffetta femminile di biathlon, penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Per seguire la gara, verifica i canali sportivi disponibili in Italia, come Eurosport o Rai Sport, oppure consulta le piattaforme di streaming ufficiali. Di seguito, trovi orari, programma, startlist e le modalità per seguire l’evento in diretta.

Oggi, mercoledì 14 gennaio, va in scena la prima giornata di gare della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. A Ruhpolding (Germania), storica tappa tedesca del circuito, è in programma la staffetta femminile, con partenza fissata alle ore 14:30. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.30 La gara inaugura il lungo fine settimana bavarese e propone la classica prova a squadre: quattro frazioni da 6 km, ciascuna con due passaggi al poligono (uno a terra e uno in piedi). Ogni atleta avrà a disposizione tre ricariche per serie; eventuali bersagli mancati oltre le ricariche comporteranno giri di penalità. 🔗 Leggi su Oasport.it

