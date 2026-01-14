Milano, 14 gen. (askanews) – Debutta questa sera, in seconda serata su Canale 5 “Risiko – Sfide di potere”, il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini, prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset. Sei territori per sei episodi, ciascuno dedicato a un leader o a un’area chiave del risiko globale. L’ambientazione è New York, da dove Rampini osserva il pianeta, raccontando le grandi sfide del futuro e i protagonisti del nuovo equilibrio globale. Si parte dagli Stati Uniti di Donald Trump, decisi a rilanciare la propria egemonia con una guerra commerciale, e non solo, senza precedenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Risiko – Sfide di Potere, Federico Rampini racconta su Canale 5 i leader mondiali

Leggi anche: Risiko – Sfide di Potere, Federico Rampini racconta su Canale 5 i leader mondiali

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Risiko - Sfide di potere, Federico Rampini su Canale 5 dal 14 gennaio; Su Canale 5 debutta 'Risiko - Sfide di potere' condotto da Federico Rampini; Umberto Saba, quante poesie nel suo cestino; Federico Rampini debutta su Canale 5 con Risiko - Sfide di potere.

Su Canale 5 debutta Risiko - Sfide di potere condotto da Federico Rampini - Debutta questa sera, in seconda serata su Canale 5 'Risiko - msn.com