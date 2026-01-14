Su Canale 5 debutta Risiko – Sfide di potere condotto da Federico Rampini
Milano, 14 gen. (askanews) – Debutta questa sera, in seconda serata su Canale 5 “Risiko – Sfide di potere”, il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini, prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset. Sei territori per sei episodi, ciascuno dedicato a un leader o a un’area chiave del risiko globale. L’ambientazione è New York, da dove Rampini osserva il pianeta, raccontando le grandi sfide del futuro e i protagonisti del nuovo equilibrio globale. Si parte dagli Stati Uniti di Donald Trump, decisi a rilanciare la propria egemonia con una guerra commerciale, e non solo, senza precedenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
