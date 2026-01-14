Stuoni Art Residency 2025 Castelpoto laboratorio di ricerca artistica

S(t)uoni Art Residency 2025 a Castelpoto è un laboratorio di ricerca artistica dedicato alle pratiche sonore e al coinvolgimento della comunità locale. L’iniziativa si distingue per aver rafforzato il ruolo del borgo nella scena culturale contemporanea, offrendo un anno di residenze e attività che promuovono l’incontro tra artisti e territorio. Questo percorso ha contribuito a valorizzare le potenzialità culturali di Castelpoto, creando spazi di confronto e sperimentazione.

