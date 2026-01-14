Studio e futuro All’open day tutti i percorsi

Se sei interessato a scoprire i percorsi formativi offerti dall’Università Carlo Cattaneo, l’open day è l’occasione ideale. Potrai conoscere da vicino le opportunità di studio, scegliendo tra modalità in presenza o a distanza. Un momento dedicato a chi desidera approfondire le proprie scelte universitarie e pianificare il futuro con maggiore consapevolezza.

Indecisi sulla facoltà universitaria? La Liuc-Università Carlo Cattaneo offre l'opportunità di conoscere da vicino due percorsi formativi, nella modalità più comoda: in presenza oppure a distanza. Venerdì 6 febbraio si terrà un open day dedicato alle Lauree triennali in Economia e management e Ingegneria gestionale. Scegliere l'Università giusta è una decisione fondamentale: quale corso prepara meglio per un'occupazione di qualità? Quali opportunità offre davvero un Ateneo? Il pomeriggio è strutturato per rispondere a ogni dubbio. Alle 14 saranno attivi numerosi desk informativi con docenti, studenti e staff.

