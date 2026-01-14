Studenti e anziane insieme | il progetto speciale

"All'anno passato lascia rabbia, odio, delusioni, miseria e violenza". "Per l'anno nuovo desidero stare in compagnia, fare ciò che mi piace, essere positivo nella vita e sentirmi tranquillo". Dall'incontro tra generazioni diverse, emergono desideri nascosti, di vite ancora giovani, ma già segnate, che aprono il proprio cuore grazie all'incontro con dei nonni non di sangue, ma capaci di farli sentire a casa. Sei adolescenti tra i 12 e i 19 anni che frequentano il centro diurno le Tinaie della cooperativa Gli Argini (foto) hanno trascorso tre pomeriggi con dieci signore anziane che frequentano l' Atelier Alzheimer di Meoste.

Anziani, disabili e studenti. Un condominio condiviso - Mettere insieme generazioni diverse, con varie fragilità, per condividere un percorso di vita e creare una rete intergenerazionale e sociale. ilrestodelcarlino.it

