Studente casertano secondo al concorso dedicato a Onofrio Buccini | FOTO

Lo studente casertano Leonardo Iannazzo, della classe III A dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale, si è posizionato al secondo posto nel concorso dedicato a Onofrio Buccini. La sua partecipazione si inserisce in un percorso di eccellenza e creatività promosso dall’istituto, confermando l’impegno dell’istituto nel valorizzare i talenti degli studenti e promuovere iniziative culturali.

