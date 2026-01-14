Studente casertano secondo al concorso dedicato a Onofrio Buccini | FOTO

Da casertanews.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo studente casertano Leonardo Iannazzo, della classe III A dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale, si è posizionato al secondo posto nel concorso dedicato a Onofrio Buccini. La sua partecipazione si inserisce in un percorso di eccellenza e creatività promosso dall’istituto, confermando l’impegno dell’istituto nel valorizzare i talenti degli studenti e promuovere iniziative culturali.

L’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale si distingue ancora una volta per eccellenza e creatività: lo studente Leonardo Iannazzo, della III A della Scuola Secondaria di Primo grado, ha conquistato il secondo posto nella sezione video del concorso “Onofrio Buccini: il fascino della. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: La scrittrice lancianese Eliana D'Onofrio conquista la menzione di merito nel concorso letterario Letteralmonte

Leggi anche: Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Fisica, menzione d'onore per studente casertano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Francesco Cuozzo dell’Othoca conquista il secondo posto al concorso “Traballu e Tzitadinàntzia” - Francesco Cuozzo, studente del Liceo scientifico delle Scienze applicate e della Comunicazione dell’Othoca ... unionesarda.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.