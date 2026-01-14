Studente ateneo Messina muore in Iran

Yasin Mirzaei, studente dell'Università di Messina, è deceduto in Iran durante le proteste a Dareh Deraz. Secondo l'Iran Human Rights Center, potrebbe essere stato colpito da un proiettile. La notizia evidenzia le difficili circostanze vissute durante le recenti manifestazioni nel paese.

7.10 Yasin Mirzaei, studente dell'Università di Messina, è morto in Iran durante le proteste a Dareh Deraz, probabilmente colpito da un proiettile,secondo l'Iran Human Rights Center. Il giovane si era trasferito in Italia 3 anni fa per proseguire gli studi. L'Ateneo, si legge in una nota,"esprime la propria vicinanza e solidarietà alla comunità studentesca iraniana, che sta vivendo ore di forte apprensione e sofferenza, acuite dalla difficoltà di contattare familiari e amici in Iran". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Iran, ucciso uno studente. Il cordoglio dell'Università di Messina Leggi anche: Iran, ucciso anche ex studente dell’università di Messina Yasin Mirzaei Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Iran, ucciso uno studente. Il cordoglio dell'Università di Messina; Studente di Unime muore in Iran durante la rivolta; Yasin Mirzaei: studente a Messina, morto nelle proteste in Iran: studenti iraniani protestano in Galleria; Uno studente dell’Università di Messina morto durante le proteste in Iran. MESSINA (ITALPRESS) – Yasin Mirzaei, studente dell’Università di Messina, è morto in Iran durante le... - MESSINA (ITALPRESS) – Yasin Mirzaei, studente dell’Università di Messina, è morto in Iran durante le proteste a Dareh Deraz, Kermanshah, probabilmente colpito da un proiettile, secondo l’Iran Human ... msn.com

