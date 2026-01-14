Stroncata dalla leucemia ad appena 9 anni | oggi le esequie
Una triste perdita scuote la comunità di San Domenico a Selvazzano. Una bambina di soli 9 anni, affetta da leucemia, ha perso la vita, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. Le esequie si terranno nelle prossime ore, in un momento di dolore condiviso. È un momento di riflessione sul fragile equilibrio della vita e sull’importanza della solidarietà.
Ci sono notizie che lasciano senza fiato, che nessuno vorrebbe mai leggere e commentare. Un dolore immenso attanaglia in questi giorni la comunità di San Domenico a Selvazzano. Ad appena 9 anni l'11 gennaio in un letto di ospedale a Padova è morta Maya Santori vittima di leucemia. Ora a piangerla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy stroncata dalla leucemia a 35 anni
Leggi anche: Maledizione dei Kennedy: addio a Tatiana Schlossberg, la nipote di JFK stroncata a 35 anni dalla leucemia
Stroncata dalla leucemia ad appena 9 anni: oggi le esequie.
Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy stroncata dalla leucemia a 35 anni - Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote dell'ex presidente statunitense John F. adnkronos.com
La "maledizione" dei Kennedy colpisce ancora, stroncata da una leucemia a 35 anni la nipote di Jfk Tatiana Schlossberg. Lascia due bambini piccoli. La nonna, Jacqueline Kennedy, era deceduta per un linfoma. Tutti i lutti che hanno colpito la grande famiglia facebook
Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy stroncata dalla leucemia a 35 anni x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.