Stroncata dalla leucemia ad appena 9 anni | oggi le esequie

Una triste perdita scuote la comunità di San Domenico a Selvazzano. Una bambina di soli 9 anni, affetta da leucemia, ha perso la vita, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. Le esequie si terranno nelle prossime ore, in un momento di dolore condiviso. È un momento di riflessione sul fragile equilibrio della vita e sull’importanza della solidarietà.

