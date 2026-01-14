Stroncata dalla leucemia ad appena 9 anni | oggi le esequie

Una triste perdita scuote la comunità di San Domenico a Selvazzano. Una bambina di soli 9 anni, affetta da leucemia, ha perso la vita, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. Le esequie si terranno nelle prossime ore, in un momento di dolore condiviso. È un momento di riflessione sul fragile equilibrio della vita e sull’importanza della solidarietà.

Ci sono notizie che lasciano senza fiato, che nessuno vorrebbe mai leggere e commentare. Un dolore immenso attanaglia in questi giorni la comunità di San Domenico a Selvazzano. Ad appena 9 anni l'11 gennaio in un letto di ospedale a Padova è morta Maya Santori vittima di leucemia. Ora a piangerla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

