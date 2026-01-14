Striscia la Notizia riparte | il debutto in prima serata con Greggio e Iacchetti

Striscia la Notizia torna in prima serata con la nuova stagione, affidata a Greggio e Iacchetti. Questo storico programma satirico, presente sulla televisione italiana da molti anni, continua a offrire una panoramica critica e ironica sui temi di attualità. La ripresa della trasmissione segna un ritorno importante nel panorama televisivo, mantenendo invariato il suo approccio di informazione e intrattenimento.

È lo show satirico più famoso della televisione italiana. Sul piccolo schermo da decenni, serata dopo serata, anno dopo anno. Poi, inaspettato, lo stop improvviso dopo più di vent'anni di messa in onda. La scorsa estate, Mediaset ha interrotto Striscia la Notizia per lasciar posto a La Ruota della Fortuna, che traina gli ascolti dell'emittente. Adesso, però, Striscia torna e lo fa in prima serata, in uno speciale di 5 puntate condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, volti storici della trasmissione. Striscia la Notizia, lo speciale in prima serata. Era il 7 novembre 1988 quando, su Italia 1, andò in onda la prima puntata di Striscia la Notizia, il telegiornale ad alto tasso di satira ideato da Antonio Ricci.

