Striscia la Notizia in prima serata da giovedì 22 gennaio

Da giovedì 22 gennaio, torna in prima serata Striscia la Notizia, dopo quasi otto mesi di pausa. L'edizione rinnovata è stata studiata per il prime time, offrendo un nuovo approccio senza perdere la tradizionale attenzione all’attualità e al costume. Un ritorno che segna un nuovo capitolo della storica trasmissione, mantenendo fede alla propria identità e offrendo al pubblico un'informazione più accessibile e coinvolgente.

Dopo quasi otto mesi di assenza (ultima puntata il 7 giugno 2025), Striscia la Notizia è pronta a tornare in onda in una veste del tutto rinnovata, pensata per il prime time. La nuova era del TG satirico di Canale 5 scatterà giovedì 22 gennaio, per cinque prime serate in onda dopo La Ruota della Fortuna. Lo storico access prime time targato Antonio Ricci non esiste più, complice la clamorosa riuscita del game di Gerry Scotti. Ma Striscia vuole ancora 'vivere e lottare', pronta a far sentire La Voce della Presenza, sottotitolo di questa inedita 38° edizione. Alla conduzione delle cinque puntate ci sarà la coppia storica del programma, formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

“Striscia la Notizia” in prima serata su Canale 5 dal 22 gennaio - “Striscia la Notizia” torna in onda da giovedì 22 gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5. sorrisi.com

Striscia la Notizia ha (finalmente) una data di inizio: quando riparte, chi lo conduce e la grande novità - Dopo mesi di indiscrezioni e dopo i drastici ascolti, il tg satirico torna con un’edizione speciale: nuova collocazione e una scommessa che divide Mediaset. libero.it

