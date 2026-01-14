Stramaccioni | Scudetto apertissimo Napoli e Inter sullo stesso piano

L'allenatore Andrea Stramaccioni ha commentato l’attuale campionato di Serie A, affermando che lo scudetto resta ancora molto aperto e che Napoli e Inter sono alla pari. Questa analisi riflette l’equilibrio e l’incertezza che caratterizzano la stagione, evidenziando come nessuna squadra possa considerarsi ancora favorita. La competizione si mantiene avvincente e imprevedibile, mantenendo alta l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

"> L’imprevedibilità della Serie A continua a sorprendere e a divertire. L’Inter prova l’allungo, ma alle sue spalle Milan e Napoli restano agganciati, pronti a giocarsi fino in fondo la corsa scudetto. Andrea Stramaccioni passa ai raggi X il tridente di testa del campionato tra sogni tricolori, insidie invernali e una sessione di mercato che potrebbe riservare colpi di scena. Un’analisi lucida, proposta da Matteo Nava sulla Gazzetta dello Sport, che fotografa un campionato mai così equilibrato. Che sensazioni le ha lasciato il pareggio tra Inter e Napoli? «Che anche il nostro calcio può offrire partite di altissimo livello: intense, spettacolari ed emozionanti fino alla fine. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Stramaccioni: «Scudetto apertissimo, Napoli e Inter sullo stesso piano» Leggi anche: Stramaccioni: «Scudetto apertissimo. Inter e Napoli favorite» Leggi anche: Sacchi: «Scudetto apertissimo. Napoli più europeo, Inter deve crescere» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dimarco sblocca Inter-Napoli, Stramaccioni: "Il miglior sinistro d'Europa, senza dubbio" - L'Inter ha trovato il gol del vantaggio contro il Napoli già al minuto 9 della promettente sfida Scudetto del Meazza. tuttomercatoweb.com

ON AIR - Stramaccioni: "Inter-Napoli partita spettacolare, straordinaria la prestazione degli azzurri, Elmas sta facendo la differenza" - Napoli è stata una partita diversa da quelle che vediamo, di grande intensità, con un bravissimo Doveri che ha difeso un calcio più maschio, meno interrotto, con soli 4 falli fischiati nel prim ... napolimagazine.com

Le 5 verità di Inter-Napoli 2-2: discorsi Scudetto apertissimi, McTominay impressionante, Barella e Lautaro flop - Conte trova un pareggio utile per rimanere in corsa: grandi meriti allo scozzese. eurosport.it

Imbarazzante la telecronaca di #InterNapoli. Pardo e stramaccioni che si segano ad ogni cosa che fa un giocatore dell'inter. Sembra di essere su Inter Channel! Oh scusate , su #InterCrime #competition - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.