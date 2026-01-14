Andrea Stramaccioni ha espresso apprezzamento per la Juventus di Spalletti, sottolineando come questa squadra possa rappresentare un ostacolo alla festa prevista. Con un mese di tempo, si attendono sviluppi che chiariranno se la Juve riuscirà a mettere fine alle aspettative di successo. Le parole dell’allenatore suggeriscono una certa attenzione verso le capacità della squadra torinese, che potrebbe influenzare gli equilibri della stagione.

Stramaccioni: «La Juve di Spalletti mi piace tanto e può rovinare la festa. In un mese capiremo se.». Le parole dell’ex tecnico. Ex allenatore dell’ Inter, talent di DAZN, su La Gazzetta dello Sport Andrea Stramaccioni propone la sua visione sulla lotta scudetto che tra oggi e domani vivrà una nuova tappa con i recuperi delle squadre impegnate in Supercoppa. COSA DICE INTER-NAPOLI – « Che anche il nostro calcio può fornire partite di altissimo livello, intense, spettacolari ed emozionanti fino alla fine e la conferma che il Napoli non ha nessuna intenzione di “scucirsi” il tricolore dal petto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

