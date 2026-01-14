Strage di Crans-Montana sparite le carte dei lavori del locale Moretti | Non le ho più

Tra le carte sequestrate dagli inquirenti svizzeri nell’ambito dell’indagine sulla strage del Constellation di Crans-Montana, manca un fascicolo relativo ai lavori del locale. Moretti ha dichiarato di non aver più in suo possesso quei documenti, sollevando interrogativi sulla loro scomparsa e sul ruolo che potrebbero avere nell’indagine in corso.

Manca un fascicolo chiave tra le carte sequestrate dagli inquirenti svizzeri nell’indagine sulla strage del Constellation di Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno. Si tratta della documentazione amministrativa del 2015, relativa alla ristrutturazione del locale, teatro dell’incendio costato la vita a 40 persone, con 116 feriti. L’assenza di quei documenti emerge dai verbali dell’inchiesta e viene ammessa dallo stesso Jacques Moretti, uno dei titolari del disco-bar, interrogato poche ore dopo il rogo. Secondo quanto ricostruito, Moretti avrebbe riferito agli investigatori che quelle carte “ non ci sono più ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

