Strage di Crans-Montana polizze insufficienti per risarcire le vittime L’assicurazione Axa | Somme limitate

La strage di Crans-Montana, avvenuta durante il Capodanno, ha sollevato molte questioni sulla copertura assicurativa delle vittime. Axa ha dichiarato che le polizze in vigore sono insufficienti a coprire integralmente i risarcimenti. Mentre il Tribunale di Sion valuta la possibile scarcerazione di Jacques Moretti, l’attenzione si concentra ora sulle limitazioni delle garanzie assicurative e sulla loro efficacia nel risarcimento.

Mentre il Tribunale di Sion valuta la possibile scarcerazione di Jacques Moretti, accusato di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio doloso per la strage di Capodanno a Crans-Montana, l'attenzione degli inquirenti e delle famiglie delle vittime si sta spostando su un altro terreno, destinato a diventare decisivo: quello delle assicurazioni. Nei giorni scorsi era emersa la volontà di alcune famiglie di proporre una causa. L'avvocato ginevrino Romain Jordan, che rappresenta oltre venti famiglie delle vittime — sia di chi ha perso la vita sia di chi è rimasto gravemente ferito — aveva annunciato l'intenzione di avviare una richiesta di risarcimento danni nei confronti dello Stato, con un'azione di responsabilità civile che coinvolgerebbe direttamente il Comune di Crans-Montana.

