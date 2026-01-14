Strage di Crans-Montana il nodo delle assicurazioni | polizze insufficienti per risarcire le vittime L’assicurazione Axa | Somme limitate
La strage di Crans-Montana ha sollevato importanti questioni sul ruolo delle assicurazioni. Le polizze, tra cui quella di Axa, sono risultate insufficienti a garantire un adeguato risarcimento alle vittime. Mentre il Tribunale di Sion valuta la possibile scarcerazione di Jacques Moretti, l'attenzione si concentra ora sulle coperture assicurative e sui limiti delle somme garantite, elemento chiave per le famiglie coinvolte.
Mentre il Tribunale di Sion valuta la possibile scarcerazione di Jacques Moretti, accusato di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio doloso per la strage di Capodanno a Crans-Montana, l’attenzione degli inquirenti e delle famiglie delle vittime si sta spostando su un altro terreno, destinato a diventare decisivo: quello delle assicurazioni. Nei giorni scorsi era emersa la volontà di alcune famiglie di proporre una causa. L’avvocato ginevrino Romain Jordan, che rappresenta oltre venti famiglie delle vittime — sia di chi ha perso la vita sia di chi è rimasto gravemente ferito — aveva annunciato l’intenzione di avviare una richiesta di risarcimento danni nei confronti dello Stato, con un’azione di responsabilità civile che coinvolgerebbe direttamente il Comune di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
