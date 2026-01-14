Stradella coppia accusata di quattro spaccate a negozi | scattano due denunce

A Stradella, due persone sono state denunciate dai carabinieri per aver commesso quattro furti con spaccate ai danni di negozi locali. L’indagine ha portato all’identificazione dei presunti responsabili, che ora si trovano in stato di libertà. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire gli episodi e di intervenire tempestivamente, contribuendo alla sicurezza della comunità e alla tutela del commercio locale.

Stradella (Pavia), 14 gennaio 2026 - Sono stati identificati dai carabinieri, e denunciati in stato di libertà, due presunti responsabili di quattro furti con spaccate ai danni di altrettanti negozi. G.C., 34enne, e la compagna convivente F.K., 30enne, entrambi domiciliati a Sant'Angelo Lodigiano, sono accusati del reato di furto aggravato continuato in concorso. I quattro colpi risalgono allo scorso dicembre, messi a segno nelle date di giovedì 11, sabato 13, lunedì 15 e giovedì 18, nei centri cittadini sia di Stradella che di Broni. "Approfittando della momentanea chiusura al pubblico nella fascia oraria 13-15 - spiegano i carabinieri - sempre travisati e con il medesimo 'modus operandi', ovvero lo sfondamento della parte inferiore delle porte vetrate d'ingresso, perpetravano furti in danno di quattro esercizi commerciali, situati nei centri cittadini di Stradella e Broni, asportando il fondo cassa dai registratori di cassa".

