Il 2026 segna il bicentenario dell’antica bottega artigiana Pascucci di Gambettola. Per celebrare questo traguardo, si apre con la presentazione del libro di Chiara Pascucci, ’Storie vere mai successe’. Un’occasione per riscoprire la tradizione dell’arte xilografica su tessuto e approfondire la cultura popolare dell’Emilia-Romagna, attraverso narrazioni autentiche e testimonianze di un patrimonio storico-artigianale ancora vivo.

Il primo evento del 2026 per le celebrazioni del bicentenario dell’antica bottega artigiana Pascucci di Gambettola, custode dell’antica arte xilografica di stampa su tessuto e di cultura popolare diffusa in Emilia-Romagna, è la presentazione del libro di Chiara Pascucci ’Storie vere mai successe’. "Questo scritto – spiega l’autrice – nasce dal desiderio di legare tra loro le storie dei miei avi, di cui ho sempre sentito parlare in famiglia. Ho consultato documenti, ascoltato racconti, letto scritti già esistenti, e tutto questo ha messo in moto la mia immaginazione". La presentazione del libro (il Vicolo editore) con la prefazione di Roberto Mercadini e realizzato con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo Romagnolo, si terrà domani sera, alle 21, al Teatro Fulgor. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Storie vere mai successe’. Il libro di Chiara Pascucci

Leggi anche: 200 anni di stamperia Pascucci, la storia della bottega diventa un libro: Chiara Pascucci e Roberto Mercadini presentano "Storie vere mai successe"

Leggi anche: 200 anni di stamperia Pascucci, la storia della bottega gambettolese nel libro "Storie vere mai successe"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

In" Scomode verità e 3 storie vere", Giampaolo Morelli, noto al grande pubblico per il ruolo dell’Ispettore Coliandro in tv, porta in scena un comedy speech in cui riflette sulle “101 scomode verità” della vita quotidiana. Con linguaggio caustico e sincero, il monol - facebook.com facebook

Ieri al convegno “Restiamo umani” a Fivizzano: memoria, responsabilità e storie vere di persone incontrate nel Mediterraneo. Non numeri, ma vite umane. Grazie alla comunità e a Francesca Nobili. Continuiamo a scegliere dignità e accoglienza. #RestiamoU x.com