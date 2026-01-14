Storia e turismo Riqualificazioni e nuove opere
Darfo Boario Terme si sta sviluppando attraverso interventi di riqualificazione e nuove opere, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e naturale della città. La presenza delle terme, del parco di incisioni rupestri e delle antiche rose camune, patrimonio Unesco, rende il centro un punto di interesse sia per i residenti che per i visitatori. Questi interventi mirano a rendere il territorio più accogliente e attrattivo, preservando le sue caratteristiche distintive.
Darfo Boario Terme si farà sempre più bella e appetibile non solo per i residenti ma anche per i turisti, che spesso scelgono di soggiornare nella città camuna sede di terme e del parco di incisioni rupestri con le più antiche rose camune del primo sito Unesco italiano. Regione Lombardia e Fondazione Cariplo finanzieranno diverse opere che restituiranno splendore ad alcuni luoghi, ne creeranno o miglioreranno altri. Si comincerà con il restauro della cupola e del colonnato del Marazzi nel Parco delle Terme grazie a un contributo di 115mila euro di Fondazione Cariplo che finanzieranno parte del progetto da 266mila euro e che riporterà a nuova vita l’opera più iconica della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
