Stop alle motoseghe Il Tar di Bologna blocca l’eventuale abbattimento di alberi a Lido di Savio

Il Tar di Bologna ha sospeso temporaneamente le operazioni di abbattimento degli alberi in viale Romagna a Lido di Savio, in attesa della valutazione nel merito del ricorso presentato da un’associazione e da cittadini. La decisione garantisce un’ulteriore riflessione sulla tutela ambientale e sulla gestione del verde pubblico nella zona, in attesa di un pronunciamento ufficiale previsto a metà febbraio.

Stop all’eventuale abbattimento degli alberi in viale Romagna a Lido di Savio, almeno fino a quando a metà febbraio il ricorso depositato da un’associazione e da alcuni cittadini non verrà analizzato nel merito. Lo ha stabilito il Tar di Bologna con apposito decreto pubblicato ieri. Il presidente Ugo Di Benedetto ha in particolare accolto l’istanza cautelare proposta nel ricorso di Animal Liberation odv e di 10 cittadini, attraverso l’avvocato Virginia Cuffaro, contro il Comune di Ravenna e la società cooperativa consortile Cear, entrambi non costituitisi in giudizio. In particolare nel ricorso si chiede - previa la sua sospensione - l’annullamento dell’ordinanza del 29 dicembre scorso emessa dal Comune (area infrastrutture civili servizio mobilità e viabilità) circa la ’istituzione di una nuova disciplina di circolazione in viale Romagna’ al fine di permettere ’interventi sulla pavimentazione stradale dal 7 gennaio al 30 giugno’ di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

