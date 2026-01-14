Stop al reddito di cittadinanza aumentano le pensioni di invalidità Latina 27esima in Italia

Il rapporto della Cgia di Mestre evidenzia un aumento delle pensioni di invalidità in Italia, con un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Al 31 dicembre 2024, sono state erogate circa 4 milioni di pensioni di invalidità, confermando una tendenza di crescita. A livello regionale, Latina si colloca al 27° posto in Italia per numero di pensioni di invalidità, segnalando una situazione in evoluzione rispetto al passato.

Aumentano le pensione di invalidità in Italia. A dirlo è il report ella Cgia di Mestre che spiega come al 31 dicembre 2024 il numero delle pensioni di invalidità erogate in Italia ammontava a 4.313.351 unità1, di cui 899.344 prestazioni previdenziali e 3.414.007 di natura civile.

